موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:19 ص
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 أشخاص.
وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1014 فحصًا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7758 حالة، منها 7456 حالة شفاء، و164 وفاة.
وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1014 فحصًا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7758 حالة، منها 7456 حالة شفاء، و164 وفاة.