موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 أشخاص.وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1014 فحصًا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7758 حالة، منها 7456 حالة شفاء، و164 وفاة.