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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم ميشيجان: كل صوت مشروع سيتم احتسابه فى هذه الانتخابات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
عبير سليم
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قال حاكم ولاية ميشيجان الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم، إن كل صوت مشروع سيتم احتسابه في الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

وجرت أمس الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وذكرت قناة CNBC نيوز الأمريكية، قبل قليل، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بولاية ميشيجان التي تحمل 16 صوتًا من المجمع الانتخابي ليتبقى له 6 أصوات فقط للفوز بالرئاسة الأمريكية رسميًا على منافسه دونالد ترامب الذي يحتاج 270 صوتًا فقط.

وقالت، إن بايدن حصد حتى الآن 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي بينما حصل ترامب على 214 صوتا فقط.

وأشارت القناة إلى أن بايدن ينافس بقوة للفوز بولاية جورجيا وتحمل 16 صوتًا وولاية نورث كارولينا وتحمل 15 صوتًا وأخيرًا ولاية بنسلفانيا وتحمل 20 صوتا.

وقال المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مؤتمر صحفي، قبل قليل، إنه سيعلن الفوز فقط بعد فرز كل الأصوات، مضيفًا: "بعد الانتخابات سنتجاوز تصريحات الحملات الانتخابية، وسنتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء".

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