أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يطالبون بإنشاء حساب بنكى لتسديد المصروفات الدراسية

نال قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتخفيض المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة إعجاب الكثير من أولياء الأمور، خاصة بعد تسريب مستند من الوزارة يسمح بتقسيط المصروفات الدراسية على ٤ دفعات، لكن يتخوف أولياء الأمور من عدم تنفيذ القرار داخل المدارس.تقول سها محمد، أحد أولياء الأمور: «القرار جيد ولكنه جاء بعد قام عدد كبير من أولياء الأمور بتسديد المصروفات، كنا نتمنى أن يكون هذا القرار قبل بدء العام الدراسي، ولابد من أن يكون هناك إجراءات صارمة ضد المدرسة التي لا تقوم بالتنفيذ».وفي نفس السياق، قالت ريهام الأحمدي، ولي أمر أحد الطلاب: «الحل الوحيد لكي تتلزم المدارس الخاصة بتطبيق القرار هو أن يتم عمل حساب بنكي خاص بوزارة التربية والتعليم لكي يتم تحويل المصروفات عليه، وأما نسبة المدرسة في الربح يتم الاتفاق عليها في الوزارة، وتحصل المدرسة على نسبة ربح عن طريق الوزارة ولكن يتم توريد المبلغ بالكامل فى هذا الحساب البنكي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ».وأضاف محمد إبراهيم، ولي أمر طالب أخر بمدرسة خاصة قائلًا: «نتمنى أن تلتزم المدارس بالقرار؛ لأن المدارس الحكومية نفسها لا تلتزم بقرار التقسيط، فمن وجهة نظري أن المدارس الخاصة ستفعل نفس الشيء، إما لا تلتزم بالتخفيض وتبقى أسعار المصروفات كما هي، أو تتعنت مع أولياء الأمور في التقسيط».وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عممت منشورًا على الإدارات التعليمية التابعة لها بمحافظات الجمهورية، بشأن إلزام المدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية على 4 أقساط متساوية.