«أجيال من فن التصوير السينمائى» أمسية بسينما الهناجر.. الليلة

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما، والذي يحمل عنوان «أجيال من فنالتصوير السينمائي في مصر».يستضيف الصالون أجيال مختلفة من مديري التصوير: الدكتور سمير فرج من جيل الستينات، أيمن أبو المكارم من جيل الثمانينات، أحمد مرسي من جيل التسعينات، ومن الأجيال الشابة حسين عسر وأحمد بشاري، كما تعرض لقطات مختلفة من أعمال كل مدير تصوير، ويوضح منهاجه في الإضاءة، يدير الصالون المخرج والكاتب أحمد فؤاد درويش.يُذكر أن «درويش» مخرج وكاتب سيناريو ومنتج وروائي٬ تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1967، قام بتدريس السينما وفنونها في معاهد السينما وكليات الإعلام في مصر، وأسس الشركة العربية للمرئيات عام 1967، وأخرج عددًا من الأفلام التسجيلية، منها: «الموسوعة المرئية للحضارة الفرعونية، صناعة البترول العربية والمصرية، وهيئة قناة السويس»، كما أخرج فيلمين روائيين هما إعدام طالب ثانوي عام 1980، وحلاوة الروح عام 1990.