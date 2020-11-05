الولايات المتحدة تسجل 88.427 إصابة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88.427 إصابة مؤكدة و1.095 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.357.245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 231.988 وفاة.