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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سوريا تسجل مستوى قياسى بإصابات كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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سجلت سوريا مستوى مرتفعا بشكل كبير الأربعاء بإصابات كورونا، قياسا إلى متوسط عدد الإصابات مؤخرا إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 76 إصابة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة فإن إجمالي الإصابات ارتفع الأربعاء إلى 5964 إصابة.

وبدأت الإصابات بالتزايد منذ أيام، وإن كانت بمسار غير صاعد دائما، وكان أعلى رقم إصابات يسجل في البلاد خلال الأسبوع الماضي هو 61 إصابة.

كما أعلنت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 301، بعد تسجيل 3 وفيات، بينما ارتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 2143 حالة بعد تسجيل 43 حالة شفاء الأربعاء.

ومعظم الإصابات الجديدة تركزت في ريف دمشق 34 إصابة، تلتها حمص 24 إصابة، ثم درعا بـ 11 إصابة، فحماة بـ 5 إصابات، وفي اللاذقية إصابتان.

أما الوفيات الثلاث فتوزعت على محافظات: حمص، واللاذقية، ودمشق.

يذكر أن البلاد رفعت منذ أشهر معظم الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة كورونا، ويتوقع عدد من المختصين بمتابعة الوباء أن تشهد سوريا موجة جديدة من الإصابات (كما في عدد من البلدان في العالم) مع بداية انخفاض درجات الحرارة، ودخول فصل الشتاء الذي تأخر هذا العام في البلاد، وهو ما جعل الإصابات تسجل مستويات مقبولة خلال الأشهر الماضية.

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