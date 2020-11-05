الأسهم الأمريكية تقفز مع اتجاه الأنظار للانتخابات

قفزت الأسهم الأمريكية لتغلق على ارتفاع، إذ ظل سباق الانتخابات الرئاسية غامضا لكن التقارب المحتمل في الكونجرس جعل المستثمرين متفائلين حيال صعوبة سن تغييرات كبيرة في السياسة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 367.63 نقطة، بما يعادل 1.34 بالمئة، إلى 27847.66 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 74.28 نقطة، أو 2.2 بالمئة، إلى 3443.44 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 430.21 نقطة، أو 3.85 بالمئة، إلى 11590.78 نقطة.