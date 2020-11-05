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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يدعو لتنحية الخلافات جانبا بعد نهاية الانتخابات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
بايدن
بايدن
عبير سليم
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دعا المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن لتنحية الخلافات جانبا بعد نهاية الانتخابات، وفقا لما أوردته قناة الحدث في خبر عاجل.

وقال جو بايدن: يجب التوقف عن تحويل المنافسة إلى عداوة.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملًا في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

وقبل قليل أفادت قناة "CNBC" نيوز الأمريكية، بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية ميشيجان التي تحمل 16 صوتًا من المجمع الانتخابي ليتبقى له 6 أصوات فقط للفوز بالرئاسة الأمريكية رسميًا على منافسه دونالد ترامب الذي يحتاج 270 صوتًا فقط.

وقالت: "إن بايدن حصد حتى الآن 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي بينما حصل ترامب على 214 صوتا فقط".

وأشارت القناة إلى أن بايدن ينافس بقوة للفوز بولاية جورجيا وتحمل 16 صوتًا وولاية نورث كارولينا وتحمل 15 صوتًا وأخيرًا ولاية بنسلفانيا وتحمل 20 صوتا.

وقال المرشح الديمقراطى جو بايدن، في مؤتمر صحفي، قبل قليل، إنه سيعلن الفوز فقط بعد فرز كل الأصوات، مضيفًا أنه بعد الانتخابات سنتجاوز تصريحات الحملات الانتخابية، وسنتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء.

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