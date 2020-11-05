بايدن: فوزى بالانتخابات انتصار للشعب الأمريكى

أكد المرشح الديمقراطي جو باين، أن انتصاره في الانتخابات الأمريكية أمام نظيره المرشح الجمهوري دونالد ترامب، سيكون انتصارًا للشعب الأمريكي.وقال "بايدن"، عبر صفحته الرسمية من خلال منصة "تويتر" منذ قليل: "أنا واثق من أننا سنخرج منتصرين، لكن هذا لن يكون انتصاري أو انتصارنا وحدنا، سيكون انتصارا للشعب الأمريكي، لديمقراطيتنا، لأمريكا".وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المرشح الرئاسي مساء الأربعاء، أكد إنه سيعمل بكل جهده من أجل من صوّت له ومن صوّت ضده، مؤكدًا أن الرئاسة الامريكية ليست مؤسسة حزبية وتتطلب واجب رعاية جميع الأمريكيين وسيعمل جاهدا لصالح الجميع.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.