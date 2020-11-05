كورونا يكسر حاجر الـ 200 إصابة بعد 9 أسابيع ثبات

كسرت وزارة الصحة والسكان، لأول مرة منذ 9 أسابيع، حاجز 200 إصابة بفيروس كورونا، بعد ثبات نسب الإصابات عند معدل 150 إصابة في المتوسط خلال الأشهر الماضية.وتوقعت وزارة الصحة والسكان زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، وشددت على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.