المجموعة القصصية «النوالة» على طاولة المركز الدولى للكتاب

يعقد بالمركز الدولي للكتاب بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط البلد٬ في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ لقاءًا مفتوحًا لمناقشة المجموعة القصصية "النوالة" والصادرة مؤخرًا عن الهيئة العامة للكتاب٬ للكاتبة هبة الله أحمد.ويناقش العمل القصصي كلًا من الناقدين: الدكتور مدحت صفوت٬ والدكتورة سارة قويسي.ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "جلست تحت قدمي الشيخ الثمانيني أتأمل الخريطة التي رسمها الزمن على وجهه الشاخص دائمًا إلي السماء كأنه ينتظر الخبر منها، اعتقدت دومًا وأنا طفل صغير٬ أن أحد الملائكة قد مد يده وخطف النور من عيني الشيخ "عبد الصادق" عقابًا له على تلصصه عليها أو غيرة من صوته الذي يطرب أهل الأرض٬ والسماء٬ حينما يفترش مصطبته شرق "الجبانة" ويتلو القرآن صبيحة كل جمعة٬ وفي الأعياد ومولد النبي وطلعة رجب والنصف من شعبان٬ فتركته حبيس ظلمة أبدية.بعدما أتممت الخامسة والعشرين من عمري٬ أو يزيد قليلًا٬ مازلت أهوى مشاكسة هذا العجوز الذي لا تفارقه الابتسامة٬ إلا أنني كلما زدت في العمر ساعة٬ إزداد خجلي منه ساعتين.