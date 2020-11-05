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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة أحد أبرز المجاهدين الجزائريين بفيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
لخضر بورقعة
لخضر بورقعة
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توفى مساء الأربعاء لخضر بورقعة أحد أبرز المجاهدين الجزائريين إبان الثورة التحريرية إذ كان القائد السابق للولاية التاريخية الرابعة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بورقعة توفى عن عمر ناهز 87 عامًا جراء إصابته بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه سيتم دفنه غدًا الخميس بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

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