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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بايدن: أعتقد أننا فزنا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
بايدن
بايدن
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قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إنه بعد ليلة طويلة من فرز الأصوات، بات من الواضح أنه فاز بعدد كاف من الولايات للحصول على 270 مقعدًا بالمجمع الانتخابي، وهى اللازمة للفوز بالانتخابات.

وأضاف بايدن، في خطاب ألقاه مساء الأربعاء، أمام حشد من أنصاره ونقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إنني لست هنا لأعلن أننا فزنا، لكننا نعتقد أننا سنكون الفائزين".

وتابع قائلًا: "لقد أدلى أكثر من 150 مليون شخص بأصواتهم في هذه الانتخابات، أكثر من أي انتخابات سابقة، أعتقد أن هذا أمر غير عادي.. هنا يحكم الشعب، وإرادتهم وحدها هي التي ستحدد من سيكون رئيسا للولايات المتحدة".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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