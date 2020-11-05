رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إعصار إيتا يسبب دمارا فى نيكاراجوا وهندوراس تعلن حالة الطوارئ

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:56 ص
إعصار إيتا
إعصار إيتا
وكالات
طباعة
تسببت العاصفة المدارية إيتا، في المزيد من الدمار في أمريكا الوسطى، حيث تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في نيكاراجوا بينما أعلنت هندوراس حالة الطوارئ الوطنية.

وتم تخفيض مستوى الإعصار إلى عاصفة استوائية، لكنه استمر في هطول أمطار غزيرة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: "سرعة رياح إيتا تواصل الانخفاض لكنها تواصل إحداث فيضانات تهدد الحياة في أجزاء من أمريكا الوسطى".

ووصل الإعصار إلى اليابسة في نيكاراجوا اليوم وأثر أيضا على هندوراس المجاورة، حيث أفادت التقارير بمقتل ثلاثة أشخاص في البلدين.

وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في نيكاراجوا، حيث ضربت العاصفة إيتا ميناء بويرتو كابيساس والعديد من المنازل.

ويتحرك مركز العاصفة باتجاه غربي نيكاراجوا حاملا معه رياحا سرعتها 75 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تصل إلى هندوراس يوم الخميس وتتوجه إلى البحر الكاريبي يوم الجمعة.

موضوعات متعلقة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

«الإدارية» تنتصر لـ«ابن فلاح» على «ابن مسئول»: يحظر التمييز بين المصريين

مدبولى: التعامل بحزم مع مخالفى إجراءات مواجهة كورونا وإغلاق المنشآت المخالفة

الصور

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

إعصار إيتا يسبب دمارا فى نيكاراجوا وهندوراس تعلن حالة الطوارئ

«كورونا» يجبر الدنمارك على التخلص من حيوانات المنك

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

أيام زمان

بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

تعرف على فعاليات اليوم الخميس لمهرجان الموسيقى العربية

الليلة.. ختام عروض مبادرة المؤلف مصرى بــ«لسه فاكر»

الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

لقاء مع الفنان السكندرى إبراهيم الملاح بمركز الحرية.. الليلة