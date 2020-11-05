إعصار إيتا يسبب دمارا فى نيكاراجوا وهندوراس تعلن حالة الطوارئ

تسببت العاصفة المدارية إيتا، في المزيد من الدمار في أمريكا الوسطى، حيث تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في نيكاراجوا بينما أعلنت هندوراس حالة الطوارئ الوطنية.وتم تخفيض مستوى الإعصار إلى عاصفة استوائية، لكنه استمر في هطول أمطار غزيرة.وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: "سرعة رياح إيتا تواصل الانخفاض لكنها تواصل إحداث فيضانات تهدد الحياة في أجزاء من أمريكا الوسطى".ووصل الإعصار إلى اليابسة في نيكاراجوا اليوم وأثر أيضا على هندوراس المجاورة، حيث أفادت التقارير بمقتل ثلاثة أشخاص في البلدين.وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في نيكاراجوا، حيث ضربت العاصفة إيتا ميناء بويرتو كابيساس والعديد من المنازل.ويتحرك مركز العاصفة باتجاه غربي نيكاراجوا حاملا معه رياحا سرعتها 75 كيلومترا في الساعة.ومن المتوقع أن تصل إلى هندوراس يوم الخميس وتتوجه إلى البحر الكاريبي يوم الجمعة.