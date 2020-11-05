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مصر

وزير الرياضة يهنئ الزمالك على التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لنادي الزمالك بعد صعوده إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، لملاقاة النادي الأهلي في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ونجح الزمالك في بلوغ نهائي البطولة الإفريقية بعد فوزه مساء الأربعاء على ضيفه الرجاء المغربي بنتيجة 3-1، في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة كانت حريصة دائمًا على تقديم كل الدعم والرعاية لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال المنافسة في البطولة الإفريقية، لتحقيق حلم جماهير كرة القدم المصرية في الاستمتاع لأول مرة بنهائي مصري خالص في واحدة من أهم منافسات كرة القدم الإفريقية لنؤكد بذلك على ريادة كرة القدم والرياضة المصرية بوجه عام للقارة الإفريقية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن إصرار الحكومة المصرية على عودة جميع المنافسات الرسمية لكرة القدم وخاصة الدوري الممتاز كان لها الأثر الأهم والفضل الكبير في ظهور الأندية المصرية بهذا الشكل المشرف وبهذا الأداء والنتائج غير المسبوقة في تاريخ البطولة الإفريقية سواء بتحقيق الفوز خارج وداخل الأرض أو من خلال النهائي المصري للبطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على توجيه رسائل مستمرة للتأكيد على وقوف الوزارة خلف نادي الزمالك خلال مباراته الهامة والمرتقبة مع نظيره المغربي، وذلك للاطمئنان على الفريق ولطمأنة جماهير النادي.

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