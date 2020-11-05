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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الإدعاء العام فى ميتشجان: الانتخابات اتسمت بالشفافية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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أكد مكتب الإدعاء العام في ولاية ميتشجان الأمريكية، أن العملية الانتخابية في الولاية اتسمت بالشفافة، وذلك ردًا على حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، التي أعلنت رفع دعوى قضائية للمطالبة بما وصفته بـ"فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز بالولاية.

وأضاف المكتب، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الأربعاء، أنه لم يتم إخطاره بالدعوى حتى الآن في المحكمة، لكن الانتخابات تجري بصورة شفافة.

وقال ريان جارفي المتحدث باسم المدعي العام للولاية: "أجريت انتخابات ميتشجن بشفافية، مع إتاحة فرصة الدخول لكل من الأحزاب السياسية والجمهور، وباستخدام نظام قوي من الضوابط والتوازنات لضمان فرز جميع بطاقات الاقتراع بشكل عادل ودقيق"، مؤكدا أن ميتشجن ستواصل دائما حماية حقوق جميع الناخبين في فرز أصواتهم.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله نائبًا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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