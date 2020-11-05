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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. توقيع كتاب «الزخرفة الهندسية» بمكتبة مصر الجديدة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم الخميس٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب "الزخرفة الهندسية.. قواعد وأصول" للكاتب مهندس مصطفى صدقي.

"الزخرفة الهندسية" كتاب يتناول القواعد التي ينبني عليها هذا الفن، والطرق المستخدمة لإنشاء التصميمات الخاصة به. كما أنه يعتبر مدخلًا لفهم الزخرفة الهندسية بشكل ممنهج ومنضبط، فهو يؤسس القارئ للتعامل مع الزخارف الهندسية بفهم عميق ويؤهله لمستويات أكثر تقدمًا.

يذكر أن مصطفى صدقي أطلق مشروع إحياء الفن الإسلامي بالقاهرة٬ قدم أول منهج متخصص لدراسة الزخرفة الهندسية بشكل كامل٬ كما قدم العديد من الدورات والبرامج الخاصة بتدريس الزخرفة الهندسية.

قدم مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع مؤسسات مختلفة مثل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، متحف الفن الإسلامي.

ويعقد اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الإلتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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