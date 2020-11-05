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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5-11-2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
وسام عطية
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 5-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

ويشهد نهار اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء.

وبالنسبة للأمطار:
1 - أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.
2 - أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة- كفرالشيخ).
3 - أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- إسكندرية-- رشيد-بورسعيد- العريش).

وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، ولحالة البحرالأحمر تكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر


درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 25 18
الإسكندرية 24 19
تصل الحرارة في وادى النطرون 24 19
طنطا 25 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 25 18
دمنهور 24 19
تصل الحرارة في بلطيم 24 19
مطروح 23 19
تصل الحرارة في السلوم 24 18
سيوة 25 14
تصل الحرارة في بورسعيد 25 19
دمياط 24 19
تصل الحرارة في الزقازيق 25 19
المنصورة 24 19
تصل الحرارة في الإسماعيلية 26 18
السويس 25 19
تصل الحرارة في العريش 26 20
رفح 24 20
تصل الحرارة في رأس سدر 26 18
نخل 23 12
تصل الحرارة في نويبع 25 21
طابا 25 21
تصل الحرارة في كاترين 19 10
الطور 26 19
تصل الحرارة في شرم الشيخ 28 24
الغردقة 29 23
تصل الحرارة في مرسى علم 29 23
الفيوم 25 18
تصل الحرارة في بنى سويف 25 18
المنيا 26 17
تصل الحرارة في أسيوط 26 18
سوهاج 27 18
تصل الحرارة في قنا 27 19
الأقصر 28 19
تصل الحرارة في أسوان 29 20
إدفو 29 20
تصل الحرارة في أبوسمبل 29 20
الوادى الجديد 28 17
تصل الحرارة في شلاتين 30 23
أبورماد 28 24
تصل الحرارة في حلايب 28 25
رأس حدربة 28 25

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