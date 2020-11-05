مراقبو «الأمن والتعاون» فى أوروبا ينددون بـ«مزاعم» لترامب

انتقد رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات الأمريكية ما اعتبره "مزاعم لا أساس لها" للرئيس دونالد ترامب حول حصول عمليات غش، معتبرا أن ذلك يقوّض الثقة بالديموقراطية.وقال مايكل جورج إنّ "مزاعم لا أساس لها حول وجود قصور منهجي، خاصة من الرئيس المنتهية ولايته، وفي ليلة الانتخابات، تضرّ بثقة الرأي العام بالمؤسسات الديموقراطية".وتراقب هذه المنظمة الانتخابات في الدول الغربية وفي دول سوفياتية سابقة.