«نيفادا» الأمل الأخير لـ ترامب فى 450 ألف صوت

تحدث نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن"، عن تقلبات نتائج الفرز التي تشهدها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وخطوات الحزب الجمهوري خلال الأيام المقبلة، وأهمية الأصوات المتبقية في ولاية نيفادا.وتستمر عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى الآن، وسط تقارير متضاربة حول تقدم الرئيس الأمريكي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ضد جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، والعكس.وقال ميخائيل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ولاية نيفادا هي الأمل الوحيد لترامب من أجل الفوز في الانتخابات، نظرًا لأنه خسر في ولاية أريزونا، وأيضًا ولاية ميتشيجان.وتابع: "هناك نحو 365 ألف صوت لم يتم فرزها في ولاية نيفادا، والفرق بين بايدن وترامب هو تقدم المرشح الديمقراطي بحوالي 3000 صوت، كما أن الأصوات التي تم فرزها بالفعل هي من معقل الديمقراطيين في تلك الولاية".وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج واشنطن" أن الأصوات المتبقية 450 ألف صوت، وهو رقم ضخم للغاية، ومرجح أنه لن يمنح أغلبيته لبايدن، خاصة أنه تم فرز نحو 85% من الأصوات.وأشار ميخائيل، خلال تصريحاته لـ"الدستور، إلى أن ترامب خسر في ولاية أريزونا نحو 60 ألف صوت، وهو ما يعكس طعنة من أنصار الراحل جون ماكين المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، ما يعني أن ترامب لم يستطع احتواء غضب قطاع الجمهوريين، فيما قادت سيندي ماكين، أرملة جون ماكين، هذا التمرد.وأكد أن الحزب الجمهوري يرفع حاليا دعاوى قضائية بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهدت عمليات تزوير عدة، كمان أن الإعلام كان ضدهم، ويعمل على التصعيد من مخاوف أن بايدن لن يستطع القيام بمهامه كرئيس للولايات المتحدة بسبب تقدمه في العمر، ومن ثم ستكون الحاكمة الفعلية هي كامالا هاريس نائبة بايدن.