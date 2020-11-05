خبير بيئى: تبطين الترع مشروع رائد للتخفيف من تغيرات الآثار المناخية

قال أحمد فتحي الخبير البيئي إن مشروع تبطين الترع والمصارف، يعتبر أحد المشاريع الرائدة في التخفيف من تغيرات الآثار المناخية لما له من أهمية استراتيجية، ويعمل على تقليل نسبة تبخر المياه، والحد من آثار التغيرات المناخية، منوهًا أن المشروع من المقرر أن يتم خلال ٥ سنوات ولكن بناءًا على قرار من رئاسة الجمهورية تم اقتصاره على سنتين.وتابع الخبير البيئي خلال تصريحه لـ"الدستور" أن المشروع يهدف لتقليل نسبة الفاقد في المياه بتحويلها إلى مياه جوفية أو تبخرها، والمساهمة في وصول المياه لنهايات الترع والمصارف، وتقليل نسبة التلوث، والمشروع خطة للتكيف مع تغيرات الآثار المناخية.وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية هذا البرنامج لمصر خاصة في ظل خطتها الطموحة للتنمية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في عدد من القطاعات الرئيسية في الدولة لمواجهة التحديات البيئية بها، والتي بدأت في تنفيذ جزء منها من الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى دور القطاع المصرفي الوطني في دعم الدولة للتوجه نحو التعافي الأخضر دون الاقتصار على القطاعات الجاذبة.