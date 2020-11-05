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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

عاطل يقتل زوجة شقيقه بالسكين فى القليوبية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:18 ص
طعن بسكين
طعن بسكين
كتب صلاح حسنى
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طعن عاطل زوجة شقيقة بسكين مطبخ طعنتين أودت بحياتها أثناء دخولها مسكنها دون وعي منه لتناوله مخدرات قبل الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام عاطل بقتل زوجة شقيقه بسكين مطبخ وطعنتها طعنتين بجسدها مما أدى إلى وفاتها فور وصولها للمستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة وتبين من أقوال نجل المجني عليها البالغة من العمر 18عاما، أن المتهم كان يتناول المخدرات قبل ارتكابه الواقعة وأنه قام بقتلها أثناء دخولها المنزل، حيث إنه يسكن معهما في نفس العقار بالدور الأول.

وتم نقل جثة المتوفاه لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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