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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كارن وازن تخطف الأنظار بإطلالة جذابة (صور)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:26 ص
كارن وازن
كارن وازن
سارة ساويرس
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خطفت عارضة الأزياء اللبنانية كارن وازن الأنظار بإطلالة جذابة ومفعمة بالأنوثة بصحبة زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت كارن بفستان أخضر اللون من الحرير الناعم، ذو فتحة جانبية، بدون أكمام من تصميم "nicolasjebran"، ونسقت معه حذاء أسود اللون، ذو كعب عالي من علامة "andreawazen".

وحملت حقيبة صغيرة الحجم من علامة "eliesaabworld" لتناسب إطلالتها، وجعلت شعرها الطويل منسدلا على أكتافها، واعتمدت المكياج الوردي وحمرة الوجه الفاتحة، وحازت إطلالاتها على إعجاب الالاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

وكارن وازن، هي عارضة أزياء لبنانية، استطاعت أن تضع اسمها بين أشهر عارضات الأزياء، وصانعي الموضة في العالم، حيث نجد إطلالاتها تزين أسابيع الموضة كل عام، كما أنها أيضًا أم لثلاثة أطفال صغار، جورج الأكبر، وكارلي وكاي هم التوأم الأصغر.

وتحب كارن مشاركة جمهورها تجربتها في الأمومة وسط أطفالها، وحياة أسرتها السعيدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، فتثير حب وإعجاب الملايين من المتابعين.
كارن وازن
كارن وازن
كارن وازن
كارن وازن
كارن وازن
كارن وازن

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