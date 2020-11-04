نادي القضاة عن واقعة «طفل المرور»: البعض يستخدمها ذريعة للنيل من رجالنا الشرفاء

استنكر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فى اتخاذ واقعة الطفل نجل السيد القاضى الفردية كذريعة للنيل من السلطة القضائية ورجالها الشرفاء، رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وقيام والد الطفل بشكل غير مسبوق بتقديم الاعتذار لجموع الشعب المصري وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله.وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: "إذ يؤكد نادي قضاة مصر رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به".وطالب جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية.وأكد أنه لم ولن يتنازل عن دوره الرئيسي في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة وقيم الفضائل والأخلاق.وسيقوم ترسيخا لمبدأ سيادة القانون - الذي يجب أن يلتزم به الجميع - برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.