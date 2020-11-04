ثلاثية الزمالك تطيح بأحلام الرجاء وتكتب «نهائي مصري» للمرة الأولى (فيديو)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا عقب الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويلتقي الزمالك مع الأهلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب.





تقدم بين مالانجو لصالح الرجاء في الدقيقة 48 بعد تمريرة من عبد الإله مدكور إلى بين مالانجو الذي سدد الكرة بيسراه ارتطمت بعبد الله جمعة وسكنت المرمى.







