عاصى الحلانى يغنى للبنان برفقة ابنه فى مهرجان الموسيقى العربية

فاجئ المطرب اللبناني عاصي الحلاني جمهور حفله الغنائي المقام على مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرون الغناء برفقة ابنه الوليد.وقدم الحلاني ونجله الوليد أغنية "موال وطني" خاص ببلدهما لبنان ثم قدما سويا بعدها أغنية "مالي صبر".ووجه الشكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم على إصرارها لاستمرار الفنون وإقامة فعاليات المهرجان هذا العام وسط إجراءات احترازية وبالرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.وبدأ عاصي الحلاني الحفل بالغناء لمصر حيث قدم أغنية "يامصر ياعظيمة" وسط حضور جمهور كبير.وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأحد الماضي، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.