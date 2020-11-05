رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 نوفمبر 2020 الموافق 19 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمادة هلال يكشف حقيقة الخلاف مع محمد رمضان (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:06 ص
حمادة هلال و محمد
حمادة هلال و محمد رمضان
حسين الجندي
طباعة
علق حمادة هلال على الأخبار التي تحدثت عن حرب بينه وبين محمد رمضان على خلفية كشفهما عن أغنية تحمل العنوان نفسه وهي "الشرع محللي 4" والخلاف بينهما.

وقال حمادة هلال، في تصريحات لبرنامج "The insider بالعربي": "حرب أيه إحنا داخلين نحارب، ده أغاني".
 
وأكد "حمادة" للإعلامي إيلي نخلة، على أنه لن يخسر صديق بسبب أغنية، مشيرًا إلى أنه طوال حياته لم يتشاجر مع صاحب أو زميل.
 
وعبر حمادة عن حبه لمحمد رمضان وعن سعادته فيما لو جمعهما عمل سويًا، مشيرًا الى أن رمضان ناجح في التمثيل والغناء.

وفيما يخص الجدل الحاصل على أغنية "الشرع محللي أربعة"، قال حمادة إنه قام بتعديل مطلع الأغنية بناء على طلب رجال الدين، مشيرًا إلى أنه يحترم الكبار.
 
حمادة هلال طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "طحن في طحن" وعبر عن سعادته برود أفعال جمهوره، لافتًا إلى أنه قصد العودة إلى أستايل أغانيه القديمة مثل "دايمًا دموع " و"بخاف".
 
وأوضح أنه بعد طرح الأغنية فكر لو أنه قدمها مع عدد من المطربين وكان اختياره سيكون لفنانين لم يقدموا هذا الإستايل الغنائي حتى يكون هناك اختلاف عن السائد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الإدارية» تنتصر لـ«ابن فلاح» على «ابن مسئول»: يحظر التمييز بين المصريين

مدبولى: التعامل بحزم مع مخالفى إجراءات مواجهة كورونا وإغلاق المنشآت المخالفة

الموعد النهائى لغلق المحلات على طاولته.. بدء انعقاد اجتماع الحكومة

الأمطار تغلق 3 طرق صحراوية.. ونصائح «مهمة» لتفادي الحوادث

الصور

image description

الزمالك يقهر الرجاء برباعية

image description

الشريف يشهد احتفالية المولد النبوي بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

الصحة: 13 حالة وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

«كورونا» يجبر الدنمارك على التخلص من حيوانات المنك

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

الليلة.. ختام عروض مبادرة المؤلف مصرى بــ«لسه فاكر»

الليلة.. «الفنون والحياة اليومية» محاضرة أونلاين بـ«الأعلى للثقافة»

لقاء مع الفنان السكندرى إبراهيم الملاح بمركز الحرية.. الليلة

الليلة.. إيهاب يونس يحيى حفلًا للإنشاد الدينى بـ«السحيمى»