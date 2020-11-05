حمادة هلال يكشف حقيقة الخلاف مع محمد رمضان (فيديو)

علق حمادة هلال على الأخبار التي تحدثت عن حرب بينه وبين محمد رمضان على خلفية كشفهما عن أغنية تحمل العنوان نفسه وهي "الشرع محللي 4" والخلاف بينهما.وقال حمادة هلال، في تصريحات لبرنامج "The insider بالعربي": "حرب أيه إحنا داخلين نحارب، ده أغاني".وأكد "حمادة" للإعلامي إيلي نخلة، على أنه لن يخسر صديق بسبب أغنية، مشيرًا إلى أنه طوال حياته لم يتشاجر مع صاحب أو زميل.وعبر حمادة عن حبه لمحمد رمضان وعن سعادته فيما لو جمعهما عمل سويًا، مشيرًا الى أن رمضان ناجح في التمثيل والغناء.وفيما يخص الجدل الحاصل على أغنية "الشرع محللي أربعة"، قال حمادة إنه قام بتعديل مطلع الأغنية بناء على طلب رجال الدين، مشيرًا إلى أنه يحترم الكبار.حمادة هلال طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "طحن في طحن" وعبر عن سعادته برود أفعال جمهوره، لافتًا إلى أنه قصد العودة إلى أستايل أغانيه القديمة مثل "دايمًا دموع " و"بخاف".وأوضح أنه بعد طرح الأغنية فكر لو أنه قدمها مع عدد من المطربين وكان اختياره سيكون لفنانين لم يقدموا هذا الإستايل الغنائي حتى يكون هناك اختلاف عن السائد.