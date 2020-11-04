الزمالك يقتل أحلام الرجاء بهدف ثالث بأقدام مصطفى محمد

عزز الزمالك تقدمه بالهدف الثالث في شباك الرجاء المغربي.سجل مصطفى محمد هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 88 من عمر المباراة.وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة.وكان الرجاء تقدم على الزمالك بالهدف الأول سجله مالانجو في الدقيقة 47، قبل أن يتعادل الزمالك بهدف ساسي في الدقيق 64.