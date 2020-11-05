بعد التجربة الأولى.. سبب غريب وراء رفض معالى زايد الزواج

ردت الفنانة معالي زايد عن سؤال "لماذا فشلت في تكوين أسرة؟"، فقالت: "أنا أقدمت على الزواج ولم أوفق فيها، وأنا أردد بيني وبين نفسي دائمًا قائلة: هارد لك يا معالي، هارد لك يا معالي".وتابعت: "في الحقيقة أنا ليست لي عقدة من الزواج ولكني قررت ألا أكرر هذه التجربة مرة أخرى، ومن يقول إن هناك وحدة أو أي شئ آخر فكيف أعاني من الوحدة طالما أنه يوجد أصدقاء وأقارب وأهل، بالتأكيد لن أشعر بالوحدة مطلقًا".وأكدت: "فلنفترض مثلًا أنني تزوجت رجلُا غير قادر على الإنجاب، بمعنى أنني من الممكن أن أتزوج وأصبح بلا أطفال لاكتشافي أن زوجي غير قادر على الإنجاي إذا القضية ليست زواج أو عدم زواج، أطفال أو عدم وجود أطفال، المسالة كلها قسمة ونصيب، والحياة كلها ذاتها قسمة ونصيب".وأخيرا وردًا على سؤال: "هل هناك قضية تشغل بالها؟"، قالت معالي زايد: "في الحقيقة هناك مشكلة تؤرقني وتؤرق مصر كلها وهي ظاهرة البلطجة، وأرجو أن يلتفت الأمن لهذه الظاهرة قبل فوات الآوان، أقول هذا بسبب انتشار البلطجة في القاهرة والشرطة تعلم تمامًا أماكن هؤلاء البلطجية وعلى الرغم من ذلك لا تلتفت إليهم، لدرجة أن البلطجي بدأ يشعر بأنه فوق القانون لكونه بعيدًا عن قبضة الشرطة وربنا يستر"، وذلك حسبما ذكرت جريدة الأحرار عام 1998 في تصريحات للفنانة الراحلة.