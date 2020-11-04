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الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الزمالك يقهر الرجاء برباعية
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:37 م
الزمالك
عدسة: أحمد حسن
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