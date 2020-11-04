حملة ترامب تعلن فوزه في بنسلفانيا

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، فوزه في ولاية بنسلفانيا، على الرغم من استمرار فرز الأصوات، وفقا لوسائل إعلام محلية أمريكية.فيما حطم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الرقم القياسي لعدد الأصوات التي يحصل عليها مرشح رئاسي في تاريخ الانتخابات الأمريكية.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، الأربعاء، أن بايدن حصل على 69 مليونا و543 ألفا و71 صوتا حتى الآن، ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات عام 2008، حيث حصل على 69 مليونا و498 ألفا و516 صوتا.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.