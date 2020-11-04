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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بمراجعة كافة آليات مواجهة موسم الأمطار

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:57 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمراجعة كافة آليات والأدوات بالمحافظة لمواجهة موسم الأمطار خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار بعد أعمال الصيانة التي تمت خلال الفترة الماضية إلى جانب مراجعة شبكات الصرف بجميع الأحياء؛ لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى تجهيز سيارات وماكينات الشفط النقالي لتكون في أعلى درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع الأمطار فور سقوطه.

كما أصدر محافظ بورسعيد تعليماته بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم وتواجد فرق العمل بجميع مناطق الأحياء.

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