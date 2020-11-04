بايدن يقترب من الفوز بـ«ميشيجان»

سجل المرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تقدما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ميشيجان بعد فرز 99% من الأصوات، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.فيما أعلنت حملة ترامب رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا.وحطم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، الرقم القياسي لعدد الأصوات التي يحصل عليها مرشح رئاسي في تاريخ الانتخابات الأمريكية.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، الأربعاء، أن بايدن حصل على 69 مليونا و543 ألفا و71 صوتا حتى الآن، ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات عام 2008، حيث حصل على 69 مليونا و498 ألفا و516 صوتا.جدير بالذكر أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ"المجمع الانتخابي"، ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز بـ270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.