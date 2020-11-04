أمنية حسن تصور كليب «بنوتة» بين القاهرة والإسكندرية

تواصل المطربة الشابة أمنية حسن، تصوير فيديو كليب أغنيتها "بنوتة"، وهي من كلمات سلمى رشيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت وتم تسجيلها ف استوديو click sound وهندسة صوتية ل بيشوي مجدي.وقالت "أمنية" في تصريحات صحفية إن الأغنية تصف حالة حب من بنت لحبيبها، والفيديو من إخراج ميدو منيب وسيتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية، وأن الأغنية سيتم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.كانت أمنية قد أحيت حفلا ناجحا منذ عدة أيام في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وقدمت فيه مجموعة من أغانيها التي نالت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي ملأ قاعة الحفل.والأغاني التي غنتها هي "عن تجربة" كلمات أحمد النجار وألحان أمنية حسن، و"غلبني" كلمات أحمد سامي وألحان محمد جوليو و"عشم إبليس" كلمات محمد إبراهيم وألحان إسلام علي و"اهلي الذكريات" كلمات أمنية وألحانها وهي مهداة لجمهور النادي الأهلي الذي تشجعه، و"بنت المليونير" كلمات أحمد حلمي وألحان أمنية أيضا.وكانت أمنية قد بدأت الحفل بميدلي لأنغام.. وتفاعل معه الجمهور. بالإضافة لتقديمها لميدلي شرقي لمطربين مثل محمد فوزي وعبدالوهاب وأسمهان وعبدالحليم وليلى مراد، شاركها الشاعر ضياء الرحمن في الحفلة بإلقاء قصيدتين "الشمس" و"المربعات" وشاركته بأغنية "حي" على المسرح.