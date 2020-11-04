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سياسي

نقيب المهندسين يهدي وزير النقل درع النقابة.. والأخير: أعتز بانتمائي للهندسة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:56 م
نقيب المهندسين يهدي
نقيب المهندسين يهدي وزير النقل درع النقابة
محمد جعفر
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أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل اعتزازه وفخره بانتمائه لمهنة الهندسة وبعضوية نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية الكبري التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة يقف ورائها المهندسون الذين يعتبرون بحق بناة مصر الحديثة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل بالمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، ومهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد بمقر وزارة النقل مساء اليوم الأربعاء.

وخلال اللقاء أشاد نقيب المهندسين بما شهدته وزارة النقل من مشروعات قومية خاصة مشروعات شبكة الطرق الحديثة وزيادة معدلات السلامة والأمان في السكة الحديد، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر الآن في بناء المشروعات والتي تقام بسواعد أبناء نقابة المهندسين.

ومن جانبه أكد أمين عام النقابة أن مهندسي مصر الذين كانوا كلمة السر في تحقيق الجيش المصري العظيم لمعجزة نصر أكتوبر المجيدة قبل 47 عاما ـ لا يزال عطاؤهم الوطنى متواصل لبناء مصر الحديثة.

وفي نهاية اللقاء قدم نقيب المهندسين وأمين عام النقابة درع النقابة لوزير النقل كامل الوزير تقديرا لجهوده.

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