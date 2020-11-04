الكنيسة تعلن تعافي الأب نيكولاوس كاكافيلاكيس بعد هجوم ليون

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه صباح اليوم صدر تصريح من المستشفى الذي يعالج في الأب نيكولاوس كاكافيلاكيس، الذي تعرض لإطلاق النار عليه مرتين خارج كنيسة البشارة في ليون بفرنسا، تفيد استقرار حالته الصحية بعد العمليتين الجراحيتين اللتين أجريتا له.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكنيسة تتمنى له الشفاء العاجل والعودة لأسرته ليكمل خدمته الكهنوتية المقدسة.