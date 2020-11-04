عاصي الحلاني يغني لمصر في بداية حفله بالموسيقى العربية

بدأ منذ قليل حفل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته التاسعة والعشرون.وبدأ عاصي الحلاني الحفل بالغناء لمصر، حيث قدم أغنية "يا مصر يا عظيمة" وسط حضور جمهور كبير.وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الأحد الماضي، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.