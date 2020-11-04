باحث سياسي: قرار ترامب بشأن السودان خطة لدعم موقفه الانتخابي

أكد الكاتب والباحث السوداني محمد كمال أن السودانيين غير مهتمين بالانتخابات الأمريكية ماعدا بعض النخب السياسية والإعلامية.وقال كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن تلك النخب تنقسم إلى فريقين أحدهما يرى فى الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فرصة مستقبلية للمزيد من تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن على ضوء ماتم من خطوات مؤخرا.فيما يشجع آخرون المرشح الديمقراطي جو بايدن ويتمنون فوزه لأنهم يرون فى ترامب رئيسا مبتزا ومضطرب ومتقلب المزاج.وأوضح كامل أن ما فعله ترامب لصالح السودان مؤخرا مجرد خطة داعمة لموقفه الانتخابى.وحول ما سيقدمه بايدن للسودانيين في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، أكد كامل أن منافس ترامب أبدى تعاطفا ملحوظا مع السودان بالقول "إن ترامب استغل بلدا يعانى من أزمة اقتصادية لدفع مبالغ هى أصلا غير قانونية".ولفت كامل إلى أن يستشف من تعاطف بايدن أنه سيهتم بالسودان حال فوزه.وحول توقعاته بشأن ساكن البيت الأبيض الجديد، قال كامل: "على ضوء الإحصاءات المعلنة فإن جو بايدن حظوظه أكبر".