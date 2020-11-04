سيدة تخلع زوجها: دائم التشاجر وهرب من قضية شروع في قتل

تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى رقم ٥٣٨٨ لسنة ٢٠٢٠، تطالب فيها بخلع زوجها بعد هروبه من قضية شروع في قتل.وقالت "نرمين.ع" فى دعواها: مر على زواجنا 5 سنوات أثمر عن إنجاب طفلين، وخلال هذه السنوات ونحن فى مشاكل وخلافات مستمرة بسبب مشاكل زوجى الكثيرة مع القريب والغريب ودائم تدخله فى كل ما لا يعنيه.وأضافت الزوجة: زوجى محب للمشاكل ودائم التشاجر مع الجيران على أتفه الأسباب بجانب الشتائم البذيئة التى يسبها للجميع، فالكل من قريب وغريب يكرهه بسبب أسلوبه وتصرفاته السيئة، ومنذ فترة تشاجر مع أحد شباب المنطقة، وادعى أن أحدهم يلسن عليه بالحديث، واستمرت المشاجرة بينهم لأيام، والكل تدخل ليحل الشجار بينهم، لكن زوجى لم يعمل حساب لأحد ورفض التصالح مع الشاب ولم يكتف بذلك، بل قام باصطحاب عصا خشبية وتعدى عليه حتى أصابه بكسر حاد في الجمجمة.واستكملت نرمين: تم نقل المصاب للمستشفى وحضرت الأجهزة الأمنية للبحث عن زوجى، لكنه لاذ بالفرار، ولم أعلم عنه شيئا وقمت ببيع كل مصوغاتى وبعض أجهزة المنزل للمساعدة فى إجراء العملية الخاصة بالمجنى عليه، لكن جميع أهالى المنطقة قرروا بأن اصطحب أطفالى وأترك المنطقة نهائيا لسوء أخلاق زوجى، ولأنه ليس لدى أى مكان أذهب إليه فقررت خلعه، حتى أتمكن من الاستقرار فى شقتى وتربية أطفالى الصغار وخاصة أن زوجى لم يسأل عنا مطلقا طوال هذه الفترة.