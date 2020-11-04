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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تكرم أحد متدربي الأكاديمية الوطنية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:45 م
نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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كرمت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، المتدرب الدكتور أسامة دويدار خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الذي أنهى فترة التدريب العملي بالمحافظة على مدار شهر أكتوبر الماضي، بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة.

يأتي هذا في إطار البرنامج التدريبي العملي الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب.

وأشادت نائب المحافظ بهذه التجربة الرائدة التي تنفذها الأكاديمية للتدريب الميداني للمتدربين بهدف إكسابهم الخبرة العملية ومعايشة بيئة العمل داخل المصالح الحكومية والملفات والمشروعات التي تنفذها المحافظة، مؤكدة على تقديم المحافظة الدعم الكامل للمتدرب خلال فترة التدريب وإشراكه بالجولات والزيارات الميدانية واللقاءات والاجتماعات للاطلاع على آليات صنع القرار ووضع السياسات وأساليب الإدارة الفعالة.

كما قام المتدرب بعرض نماذج للمشروعات المقترح تنفيذها بناء على رؤيته ومعايشته للقضايا الحياتية والمجتمعية بالمحافظة.

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