الأحد.. مؤتمر صحفي لـ«فودافون مصر» مع الرئيس التنفيذي الجديد

تنظم شركة فودافون مصر اللقاء الإعلامي الأول للرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة محمد عبدالله الأحد المقبل.ومن المقرر أن يستعرض عبدالله خلال اللقاء خطط الشركة المستقبلية ودور الشركة في التحول الرقمي باعتبارها المشغل الأول وصاحب الحصة الكبرى من عدد المشتركين بسوق المحمول في مصر.وأعلنت فودافون عن تغيير في قيادة الشركة في مصر، ليتم تعيين محمد عبدالله رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفا لألكسندر فرومان- كورتيل الذي يتولى منصبًا جديدًا كرئيس تنفيذي لفودافون تركيا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2020.انضم محمد عبد الله إلى فودافون مصر في 1998، وتقلد مناصب تنفيذية عديدة فى القطاع التجاري في فودافون من ضمنها رئيس قطاع التسويق للشركات وآخرها رئيس قطاع التسويق للأفراد.وساهم عبدالله في تحقيق نمو متسارع لفودافون لتُحافظ على ريادتها في السوق المصرية على مدار سنوات من حيث الإيرادات والحصة السوقية وقاد محمد عبد الله منظومة التحول الرقمي فى الشركة بنجاح.واعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.جاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ الأولى لنطاقين ترددين؛ الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540.000.000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305.000.000 دولار أمريكي.في حين المرحلة الثانية، تقدمت لها الشركتين الأخرتين للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325.000.000 دولار أمريكي، وبذلك يكون إجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170.000.000 دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).