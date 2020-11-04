رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأحد.. مؤتمر صحفي لـ«فودافون مصر» مع الرئيس التنفيذي الجديد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:44 م
شركة فودافون مصر
شركة فودافون مصر
طارق عتمان
طباعة
تنظم شركة فودافون مصر اللقاء الإعلامي الأول للرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة محمد عبدالله الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يستعرض عبدالله خلال اللقاء خطط الشركة المستقبلية ودور الشركة في التحول الرقمي باعتبارها المشغل الأول وصاحب الحصة الكبرى من عدد المشتركين بسوق المحمول في مصر.

وأعلنت فودافون عن تغيير في قيادة الشركة في مصر، ليتم تعيين محمد عبدالله رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفا لألكسندر فرومان- كورتيل الذي يتولى منصبًا جديدًا كرئيس تنفيذي لفودافون تركيا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2020.

انضم محمد عبد الله إلى فودافون مصر في 1998، وتقلد مناصب تنفيذية عديدة فى القطاع التجاري في فودافون من ضمنها رئيس قطاع التسويق للشركات وآخرها رئيس قطاع التسويق للأفراد.

وساهم عبدالله في تحقيق نمو متسارع لفودافون لتُحافظ على ريادتها في السوق المصرية على مدار سنوات من حيث الإيرادات والحصة السوقية وقاد محمد عبد الله منظومة التحول الرقمي فى الشركة بنجاح.

واعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

جاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ الأولى لنطاقين ترددين؛ الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540.000.000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الـTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305.000.000 دولار أمريكي.

في حين المرحلة الثانية، تقدمت لها الشركتين الأخرتين للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325.000.000 دولار أمريكي، وبذلك يكون إجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170.000.000 دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

الموعد النهائى لغلق المحلات على طاولته.. بدء انعقاد اجتماع الحكومة

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

الصور

image description

«أنماط الرعاية الصحية بالعناية المركزة».. رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

سكرتير أسيوط المساعد يتفقد أعمال تمهيد الطرق وتبطين الترع

image description

«الدستور» في مسرح جريمة ذبح مُسن شاذ بالمرج (فيديو)

image description

«محور ترسا».. تفاصيل العمل بـ«بديل شارع الهرم»

image description

«جراحة معقدة» لتوصيل ذراع مبتورة لطالبة بجامعة أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد المحلات وغرامة خلع الكمامة.. 9 قرارات مهمة للحكومة

«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تأجيل إعلان مواعيد غلق المحال والورش لحين الدراسة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أبطال حكاية «لازم أعيش»: تصدرنا «التريند» من أول حلقة

منوعات

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب بمشاركة 73 دولة ومليون كتاب

أطعمة مرتبطة بالالتهابات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى

مفاجأة في منزل باليابان بعد انتشار رائحة كريهة منه

إصابة عضو مجلس الزمالك بـ «كورونا».. ومخالطته لمرتضى منصور

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
جلال حمام
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا
مؤمن المحمدي
مائدة رحمن
صفوت البياضي
متى تهنأ الشعوب بحياة آمنة؟
خالد عكاشة
رذاذ الموجة الإرهابية الجديدة التى تضرب سواحل أوروبا
المزيد

الثقافة

انطلاق حفلات الليلة المحمدية في مسرح البالون الأربعاء

«المرأة الأفريقية» بقنا فى زيارة لقصر الأمير يوسف كمال (صور)

برسالة خطية.. جبران خليل جبران يعزي فى والد مى زيادة

بمناسبة «الفلانتين» المصري.. أشهر رسائل الحب عند الأدباء