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مصر

وزير النقل يبحث أسباب تأخيرات القطارات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:03 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال
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عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا موسّعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، بحضور أعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية وعدد من قائدي القطارات؛ لبحث أسباب تأخيرات القطارات خلال الساعات الماضية على خطوط السكك الحديدية.

وأكد الوزير، في بيان الأربعاء، أهمية الدور الخدمي والمهم الذي تقوم به السكك الحديدية في حركة تنقّل المواطنين عبر المحافظات وهو ما يحمل كل العاملين بالسكة الحديد مسئولية كبيرة في خدمة المواطنين، مشيرًا الى أنه منذ بدء خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد وبدء تحديث أسطولها من الجرارات والعربات وتشغيل القطارات الجديدة الذي أدى الى حدوث تحسن ملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب شعر به المواطن على أرض الواقع وهو ما يجب معه أن تستمر الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، خاصة وأن السكة الحديد خلال الفترة الماضية شهدت انتظامًا كبيرًا في مواعيد القطارات وكان يتم الإعلان عن التأخيرات النّاتجة عن أعمال مشروعات تحديث نظم الإشارات والسكك الحديدية في وسائل الإعلام المختلفة لكي يقوم المواطن بأخذها في اعتباره فيما يخص أعماله وتنقلاته المختلفة لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه المستويات المميزة من الخدمة المقدمة للركاب التي تبدأ من انتظام مواعيد قيام ووصول القطارات.

ثم استعرض الوزير الأسباب التي أدت إلى هذه التأخيرات والتي كان لها تأثيرًا سلبيًا على جمهور الركاب مؤكدًا أنه على ثقة أن كافة العاملين بالسكة الحديد ومنهم قائدي القطارات بما لديهم من واجب وطني تجاه الراكب سيقومون بتلافي كافة أسباب هذه التأخيرات والعمل على انتظام جداول التشغيل خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد تقدم الاعتذار لكافة الركاب عن هذه التأخيرات.

خلال الاجتماع، أشار رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان إلى أن قائدي القطارات والعاملين بالسكة الحديد سيُواصلون دائمًا العمل في خدمة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، كما أكد الحضور من قائدي القطارات أنهم وقائدي القطارات في مختلف الخطوط دائمًا في خدمة المواطنين وأنهم سيبذلون الجهود للحفاظ على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب واستكمال مسيرة التطوير لهذا المرفق الحيوي المهم.

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