«الطرق والكباري» تعلن عن الطرق المغلقة بسبب السيول

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، الأربعاء، عن فتح طريق الصعيد البحر الأحمر (سفاجا – سوهاج) لحركة المرور بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول.وقالت هيئة الطرق، في بيان اليوم، إن هناك استمرار غلق 3 طرق فقط جار أعمال صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري علي مستوي الجمهورية وهي، طريق الشيخ فضل - رأس غارب، وطريق الجيش الحر فى المسافة من بني سويف إلي المنيا وتم تحويل الحركة إلى الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وطريق مفارق فيران - كاترين.وسبق الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها ومعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها وهى طريق القصير - قفط، طريق رأس غارب – الغردقة طريق طور سيناء – مفارق فيران، تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع.