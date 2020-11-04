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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس الأب المتنيح ميشيل ليبورديه

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:01 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مساء اليوم، صلاة القداس الإلهي على نية المتنيح طيب الذكر، الأب ميشيل ليبورديه، وذلك بكنيسة القديسة هيلانة بشبرا.

شارك في الصلاة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والأب مجدي زكي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالقصيرين، والراهب الأب عاطف أبو الخير الفرنسيسكاني.

وألقى البطريرك كلمة العظة التي بدأها بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة عيد جميع القديسين، وتذكار جميع الراقدين، ثم تحدث في كلمة العظة حول أعمال المحبة والرجاء التي كان يقوم بها الأب ميشيل، على الرغم من بعض الأمور التي كانت تحول دون ذلك، مختتمًا صلاة القداس الإلهي بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.

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