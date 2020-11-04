نيافة الأنبا باخوم يستقبل أطفال مدرسة الفرير «دي لاسال»

استقبل ‏صباح اليوم الأربعاء، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مجموعة من أطفال مدرسة الفرير (دي لاسال).يأتي ذلك في إطار زيارة أطفال مدرسة دي لاسال إلى دار سيدة السلام لذوي القدرات الخاصة، ونشر التوعية بأهمية تفهُّم وتقبُّل أبنائنا ذوي الاحتياجات، ودمجهم بالمجتمع وسط إخوتهم من الأطفال.جدير بالذكر أن الدار كان قد تم تأسيسها عام ٢٠٠٤ على يد الأب أنطون فرنسيس.