مع انتهاء نوبات التلوث.. تعرف على عقوبة حرق المخلفات الزراعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وفروعها الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية تمكنت من تجميع ما يقرب من 622 ألف طن قش أرز حتى الآن أى ما يعادل نسبة 120% من المستهدف تجميعه هذا العام من خلال 700 موقع لتَجميع القش حتى الآن.كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير 540 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، إضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة."الدستور" تستعرض عقوبة حرق المخلفات الزراعية:تصل عقوبة حرق القش إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة.غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه.حال العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتين ألف جنيه.يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها.يجوز وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة.العقوبة تم تشديدها في المادة (84 مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009.ي).