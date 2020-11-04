تطوير 26 مستشفى وتنفيذ 7 آلاف حملة لمراقبة الأغذية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه على مدار التسع أشهر الماضية تم تطوير 26 مستشفى و14 قسم لكلى و10 أقسام للعلاج الطبيعي.أضاف أنه تم تنفيذ 7086 حملة لمراقبة الأغذية وغلق 226 منشأة طبية، وتلقي أكثر من 38 ألف بلاغ والتعامل معها.كما استطاعت المحافظة أن تدير أزمة كورونا بكل اقتدار من خلال تجهيز وإعداد المستشفيات وأقسام العزل بها وتجهيز مستشفى العزل بكفر الزيات وتدريب الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات والقيام بعمليات التطهير وتوفير الكمامات ونشر الوعي لمنع انتشار الوباء إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.