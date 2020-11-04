فعاليات الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشية أبو قرقاص

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت شعار "فأرسل الله الملاك" (لوقا ١: ٢٦)، بحضور صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، تنعقد الرياضة السنوية مع كهنة الإيبارشية في الفترة من الثاني من شهر نوفمبر الحالي، وحتى الخامس من الشهر ذاته، وذلك بدار أم المحبة الإلهية، بدير درنكة بأسيوط.أضاف باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان اليوم أنه يقود الرياضة المرشد الأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، ويتخلل البرنامج العديد من الفقرات الروحية منها الصلوات، وفترات الصمت، واللقاءات الروحية، وسط مشاركة جماعية وفي جو يسوده الهدوء والسلام.