حبس «عصابة الدكتور» لسرقة السيارات بالإكراه في المنيا

أمرت نيابة مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا بحبس تشكيل عصابي يتزعمه دكتور صيدلي 15 يومًا، لارتكابهم جرائم سرقة السيارات بالإكراه.تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز مغاغة برئاسة العميد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والمقدم عمر عامر، رئيس مباحث المركز والرائد عبدالرحمن غزاوي والنقيب محمد حمزة معاوني المباحث من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص يتزعمه طبيب صيدلي مقيم بمركز العدوة وباقي المتهمين مقيمين بقرية ملاطية.قام المتهمون بقطع الطريق وإطلاق أعيرة نارية على سيارة ملاكي سوداء اللون ماركة هيونداي محدثين إصابة قائدها بأعيرة نارية بالقدم واستولوا على السيارة وفروا هاربين، إلا أن أجهزة الأمن قامت بتشكيل بحث جنائي تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتبين أن الصيدلي هو مَن قام بالتخطيط لارتكاب الجريمة التي نفذها 5 متهمين آخرين، وتمكنت وحدة المباحث من القبض عليهم وتم استعادة السيارة إلى أصحابها.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولّي سير التحقيقات التي أمرت بحبسهم.