الغربية تخصص أكبر ميزانية لرصف طرق وشوارع المحافظة

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة انتهت من رصف 155 شارع وطريق وخصصت هذا العام أكبر ميزانية في تاريخ المحافظة لرصف 527 شارع وطريق بجميع مدن وقرى المحافظة.أضافت أنه تم تنفيذ 25% من مشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الأول من السنة المالية، كما أشار إلى أنه جاري تطوير 7 مناطق عشوائية بطنطا والمحلة بنسبة تعدت الـ53%، إضافة إلى إنشاء 3842 وحدة سكنية اجتماعية و267 وحدة سكنية استثمارية و163 محل تجاري.